ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о завтраке, который способствует похудению. Они назвали продукты, которые насыщают организм питательными элементами, пишет «Эксперт.online».



Так, для идеального завтрака нужны следующие продукты: овсяные хлопья, чернослив, какао-порошок, йогурт и льняное масло.



Диетологи советуют замочить чернослив, отдельно смешать какао, масло и овсяные хлопья. Всю эту массу нужно залить кефиром или йогуртом.



Эксперты рекомендуют готовить завтрак перед снов, на ночь поставив его в холодильник. Перечисленные продукты содержат питательные вещества, которые укрепляют иммунитет. Кроме этого, они выводят токсины из организма и помогают сбросить вес.