ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из Испании объяснили, чем опасен миф о том, что есть можно всё

Например, рафинированная мука. Она попала в список «запрещённой» еды не просто так. Этот продукт резко влияет на уровень глюкозы в крови, повышая и опуская его. Такие махинации не проходят бесследно и могут привести к диабету. Лучше перейти на цельнозерновую муку, чей гликемический индекс намного ниже.

Кроме муки, опасаться стоит колбасных изделий и переработанное мясо, поскольку в них добавок больше чем натурального сырья. Обезжиренные продукты также рекомендуется исключить из своего рациона. Чтобы компенсировать нехватку свойств жира, производители добавляют множество добавок и сахар.

Также лучше прекратить потребление различных снэков, полуфабрикатов, выпечки и алкоголя. Диетологи упомянули, что стоит избегать надписей «низкокалорийный», «зеро», «без сахара» и тому подобных. По иронии, именно такие продукты являются одними из самых вредных.