ИА "Ореанда-Новости" Традиционно считается, что достаточные физические нагрузки и соблюдение режима сбалансированного питания неизменно приводят к поддержанию стройной фигуры. Однако, ускорить снижение массы тела поможет также и употребление черники. К такому выводу пришли диетологи из университета Бостона.

Ежедневное употребление этой ягоды поможет человеку расстаться с лишними килограммами. В течение четырнадцати лет бостонские специалисты изучали состав и свойства черники, а также её влияние на организм человека. Столь долгое исследование привело к неожиданным результатам. Помимо того, что регулярное употребление черники приводит к общему омолаживанию организма и улучшению зрения и памяти у человека, она также помогает людям, страдающим высоким артериальным давлением и больным диабетом. Однако, совершенно неожиданным для исследователей оказалось, что черника является идеальной ягодой для тех, кто мечтает расстаться с лишними килограммами.

Диетологи рекомендуют добавлять эту ягоду в свой ежедневный рацион. Суточную норму можно ограничить ста граммами. Лучше всего употреблять чернику на завтрак – например, использовать её в качестве добавки к каше или творогу. Диетологи рекомендуют замораживать чернику, чтобы в холодное время года продолжать употреблять её. После размораживания полезные свойства этой ягоды не теряются. Употребление черники в течение всего года способствует снижению лишнего веса и улучшает общее состояние организма человека. Первые результаты уже можно увидеть спустя один год после введения черники в свой ежедневный рацион.