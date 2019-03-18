ИА «Ореанда-Новости» Час утреннего сна может защитить человека от депрессии и других расстройств психики. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Миннесота, результаты их исследований опубликованы в журнале Sleep Health.

Исследователи выяснили, что лишь один дополнительный час сна утром поможет защитить подростков от возникновения и развития психических расстройств и различных зависимостей.

В исследовании приняли участие 2000 подростков. Исследователи проанализировали, во сколько подростки обычно отходят ко сну и просыпаются в течение учебной недели. Кроме того, испытуемые проходили тестирование, которое определяет симптомы возникновения расстройств психики, в том числе и депрессии. Здоровый сон подростка должен длиться от восьми до десяти часов в сутки. Реальность же такова, что большинство подростков спят меньше положенного времени.

Авторы исследования полагают, что недостаток сна среди молодых людей наблюдается ещё и потому, что реальные запросы организма не соответствуют традиционным часам отхода ко сну и пробуждения.

Как отмечают специалисты, считается, что в подростковом возрасте дети должны засыпать около 11 часов вечера, а вставать раньше 8 часов утра. Однако большинству подростков такого режима придерживаться сложно, так как они постоянно находятся в состоянии джетлага, а это, в свою очередь, нарушает работу их внутренних биологических часов.

При таком режиме страдает головной мозг подростков, вследствие чего повышается риск развития психических расстройств и заболеваний. Эксперты полагают, что этого можно избежать, если выделить для сна лишний час утром.

Как показали результаты исследований, дополнительный час утреннего сна позволил подросткам меньше волноваться и нервничать, у них снизилась тревожность, а также стали менее выражены пять из шести симптомов депрессии. Психическое напряжение после дополнительного часа сна снизилось у молодых людей на 25%, а тревожность – на 32%.