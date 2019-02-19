ИА «Ореанда-Новости». В государственной космической корпорации «Роскосмос» проинформировали, что в ближайшие три года в космос на Международную космическую станцию отправят двух туристов. У этих людей нет профессиональной космической подготовки, но они совершат полёт вокруг Земли, тем самым повторив маршрут Юрия Гагарина. Со слов представителей госкорпорации, этот маршрут позволит космическим туристам подготовиться за меньшее количество времени.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, туристам предложат маршрут Гагарина. Соответствующий договор на отправку туристов к МКС уже подписали с американской компанией Space Adventures. Личность туристов пока не раскрывают, но не исключают, что их имена будут озвучены в ближайшем будущем. Сколько стоил им «туристический билет» на обзор планеты, также пока остаётся загадкой. Подготовку и сам полёт планируют осуществить до конца 2021 года.

Это не первый полёт туристов в космос, Роскосмос и Space Adventure начали сотрудничество восемнадцать лет назад, когда в 2001 году на орбиту запустили первого космического туриста Дениса Тито. Начиная с этого момента на орбиту Земли отправили семь человек, один из которых посетил МКС дважды, им был Чарльз Симони. Однако туристов давно не отправляли в космос, последний непрофессиональный космонавт посетил МКС более десяти лет назад.

В Роскосмосе отметили, что контракт с американской фирмой позволит загрузить мощности РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности.

Для полёта туристов в космос уже начали создавать корабль «Союз МС», который поднимет ракета-носитель «Союз-2». Вся техника будет создана за деньги туристов.

Несколько дней назад стало известно, что в госкорпорации намерены заменить руководителей космодромов Байконур и Восточный. По данным источника РИА Новости, на Восточном начальником станет Роман Бобков, который сейчас является заместителем начальника филиала «Роскосмос» на Байконуре. Космического центром «Южный» (Байконур) будет руководить Валинур Агишев, который в данный момент руководит Восточным.

Официальной информации о кадровых перестановках на космодромах пока не сообщали.