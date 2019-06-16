ИА «Ореанда-Новости» Интенсивные силовые тренировки продолжительностью две минуты помогут снизить риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Абердинского университета в Шотландии, о результатах исследования пишет МедикФорум.

При этом подобные тренировки можно проводить всего раз в неделю, утверждают медики. Если каждую неделю проводить два сеанса интенсивных коротких тренировок, можно снизить риск развития заболевания. Так как эффект краткосрочных, но интенсивных силовых упражнений сопоставим с ежедневными получасовыми занятиями простыми физическими упражнениями.