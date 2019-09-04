ИА «Ореанда-Новости». Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному Центру управления полётами, что на МКС не хватает места для хранения доставленных грузов, пишет РИА Новости.



Космонавт рассказал, что было предложено разместить грузы за панелью в одном из модулей, но там нет для этого места. Он отметил, что присланные блоки туда уже не помещаются и не стоит потом удивляться, если они будут храниться в другом месте.



На борту МКС совершает полёт международный экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.