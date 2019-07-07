07.07.2019, 18:04
Экологи обнаружили незадействованные в сельском хозяйстве 900 миллионов гектаров
ИА «Ореанда-Новости» Швейцарские учёные выяснили, что на сегодняшний день на Земле незадействованы около миллиарда гектаров, которые свободны от сельскохозяйственных угодий и городов.
Предположительно к 2050 году температура Земли повысится примерно на 1.5 градусов. К последствиям глобального потепления относят таяние льдов, закисление океана, уменьшение урожайности и многие другие негативные результаты. Однако, используя найденную площадь, можно замедлить повышение температуры.
По мнению учёных, восстановление лесов является наиболее эффективным методом противостояния глобальному потеплению. Более 50% найденной площади приходятся на Россию, Канаду, Соединённые Штаты и Китай.
В прошлом году стало известно, что, несмотря на массовую вырубку лесов, их площадь увеличилась на 35%.
Предположительно к 2050 году температура Земли повысится примерно на 1.5 градусов. К последствиям глобального потепления относят таяние льдов, закисление океана, уменьшение урожайности и многие другие негативные результаты. Однако, используя найденную площадь, можно замедлить повышение температуры.
По мнению учёных, восстановление лесов является наиболее эффективным методом противостояния глобальному потеплению. Более 50% найденной площади приходятся на Россию, Канаду, Соединённые Штаты и Китай.
В прошлом году стало известно, что, несмотря на массовую вырубку лесов, их площадь увеличилась на 35%.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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