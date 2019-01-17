ИА «Ореанда-Новости» Экологи подсчитали точное количество видов животных, находящихся на грани вымирания, но не внесённых в Красную книгу, их оказалось свыше 600. Об этом говориться в статье в журнале Conservation Biology. Сейчас в Красную книгу занесено 90 тысяч исчезающих видов.

«Когда эксперты из Международного союза охраны природы обновляют Красную книгу, у них не всегда хватает времени на качественную обработку данных по всем 90 тысячам видов. Часто эта информация бывает устаревшей или просто некачественной. Это неизбежно приводит к тому, что они не замечают весомую часть вымирающих видов» — говорит Лука Сантини из Университета Неймегена, Нидерланды.

Под угрозой вымирания находится около пяти тысяч видов животных и растений, занесённых в Красную книгу. Как правило, это число растёт, однако благодаря деятельности экологов и властей, некоторым видам перестаёт грозить исчезновение.

Два года назад экологи обнаружили, что благодаря защите мест обитания больших кошек и борьбе с незаконной охотой на них, увеличилась популяция тигров и снежных барсов в России и Азии.Однако, несмотря на усилия специалистов по спасению окружающей среды, каждый год полностью исчезают сразу несколько видов птиц, беспозвоночных и амфибий.

Лука Сантини с коллегами заметили, что часто, многие виды животных, которых они изучали, были внесены в Красную книгу в категорию «уязвимых» видов, то есть тех, кому угрожает минимальная опасность исчезновения. Однако численность этих видов заметно сокращалась, а ареал обитания уменьшался.

Поэтому специалисты решили с помощью компьютерных моделей вычислить вероятность вымирания различных видов животных и растений. Они изучили их ареал обитания, численность, а также попытались выяснить, что мешает их распространению.Данные учёных во многом совпали со «списком вымирания», сформированным экспертами Международного союза охраны природы, однако, согласно сведениям команды Сантини, Красная книга недооценивает как минимум 600 вымирающих видов. Такой большой отрыв от основного списка объясняется тем, что Красная книга достаточно редко обновляется, а многие виды исчезают с лица Земли всё быстрее. Кроме того, методики, которые используют специалисты Международного союза охраны природы, по мнению учёных, уже устарели.

Именно поэтому Сантини и его коллеги надеются, что экологи будут применять их методику для расширения списка вымирающих видов. В пресс-службе Красной книги сообщили, что согласны с учёными и планируют использовать компьютерные технологии в ближайшее время.