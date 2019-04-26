ИА «Ореанда-Новости». Океанологи из Франции сообщили, что на пляжи и морские берега страны выброшено рекордное количество тел мёртвых дельфинов. Большинство из животных погибли от того, что запутались в рыболовецких сетях и не смогли выбраться – у 85% туш были следы повреждений, характерных для попадания в сети.

Экологи считают, что реальное число мёртвых морских животных в четыре раза больше, сообщил Оливье ван Каннейт, эколог из природоохранной организации PELAGIS.

Отмечается, что в последние годы дельфины и киты чаще выбрасываются на сушу и чаще становятся жертвами рыболовецких сетей. Например, весной в 2015 году почти одновременно 40 животных выбросились на сушу и погибли у берегов Чили, а зимой того же года насчитали 337 особей.

Весной 2019 года у берегов Франции на берег Бискайского залива было выброшено примерно 1200 туш дельфинов. Экологи отмечают, что частота гибели морских млекопитающих выросла и с 2017 года бьёт новые рекорды. Предположительно, это связано с двумя причинами: «конкуренция» с людьми за доступ к мерлангу и лавраку, а также перемены течений и распределение биомассы по океану из-за глобального потепления.