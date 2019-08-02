 ИА «Ореанда-Новости». Новый эксперимент, доставленный на Международную космическую станцию ​​(МКС), проверит, могут ли микроорганизмы выполнять «грязную работу» в космосе.

 Это может звучать как научная фантастика, но так называемая биоминация уже стала реальностью на местных территориях.  Биоминация - это процесс, при котором извлеченные материалы помещаются в чаны с водой и специальными бактериями, которые извлекают необходимые металлы из окружающей породы.  Альтернатива традиционным химическим веществам для отделения золота или других металлов.  Это дешевле, чем обычная добыча.  Вода выливается вместе с бактериями на скалу, и продукт извлекается.

 Однако этот вид деятельности уже был провере на Земле, и исследователи из Университета Колорадо получили стартовый грант для развития своего развития.  Используя бактерии, говорят авторы уникального проекта, наша планета уже производит около 15 процентов меди и пять процентов золота.