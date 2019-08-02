ИА «Ореанда-Новости». Новый эксперимент, доставленный на Международную космическую станцию ​​(МКС), проверит, могут ли микроорганизмы выполнять «грязную работу» в космосе.

Это может звучать как научная фантастика, но так называемая биоминация уже стала реальностью на местных территориях. Биоминация - это процесс, при котором извлеченные материалы помещаются в чаны с водой и специальными бактериями, которые извлекают необходимые металлы из окружающей породы. Альтернатива традиционным химическим веществам для отделения золота или других металлов. Это дешевле, чем обычная добыча. Вода выливается вместе с бактериями на скалу, и продукт извлекается.

Однако этот вид деятельности уже был провере на Земле, и исследователи из Университета Колорадо получили стартовый грант для развития своего развития. Используя бактерии, говорят авторы уникального проекта, наша планета уже производит около 15 процентов меди и пять процентов золота.