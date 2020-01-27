27.01.2020, 08:08
Эксперт рассказал, к каким последствиям может привести бесснежная зима
ИА «Ореанда-Новости». Зима без снега может стать причиной того, что произойдет сокращение летом урожая и привести к тому, что исчезнут комары и другие насекомые, являющиеся важной составной пищевой цепочки. О вероятных последствиях бесснежной зимы рассказал эксперт Киммо Сааринен.
Учёным заявлено о том, что комары размножаются в водоемах, которые появляются вследствие таяния снега. Если снега не будет хватать, комары потеряют среду, в которой они размножаются, что, в свой черед, станет причиной нехватки питания у птиц, которые поедают небольших насекомых.
Также специалист сказал о том, что то, что отсутствует снег, способно привести к плохому урожаю некоторых культур, поскольку покров из снега представляет собой барьер, который защищает озимые посевы от гибели от морозов и ветров, и является источником влаги для почвы.
При этом экспертом отмечено, что опасаться того, что климат на планете резко изменится, не стоит.
Учёным заявлено о том, что комары размножаются в водоемах, которые появляются вследствие таяния снега. Если снега не будет хватать, комары потеряют среду, в которой они размножаются, что, в свой черед, станет причиной нехватки питания у птиц, которые поедают небольших насекомых.
Также специалист сказал о том, что то, что отсутствует снег, способно привести к плохому урожаю некоторых культур, поскольку покров из снега представляет собой барьер, который защищает озимые посевы от гибели от морозов и ветров, и является источником влаги для почвы.
При этом экспертом отмечено, что опасаться того, что климат на планете резко изменится, не стоит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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