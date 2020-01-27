О вероятных последствиях бесснежной зимы рассказал эксперт Киммо Сааринен.. Если снега не будет хватать, комары потеряют среду, в которой они размножаются, что, в свой черед, станет причиной нехватки питания у птиц, которые поедают небольших насекомых.Также специалист сказал о том, чтоПри этом экспертом отмечено, что опасаться того, что климат на планете резко изменится, не стоит.