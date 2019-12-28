ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как правильно выбирать мандарины.

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия поделились советами по выбору хороших мандаринов.

Эксперты считают, что важным фактором в выборе мандаринов является их форма и цвет. Не стоит покупать мандарины, которые пронимаются пальцами. Это значит, что под кожурой гнилой фрукт. Кроме того, специалисты посоветовали покупать оранжевые или оранжево-красные плоды, у которых нет чёрных пятен.

Нельзя определить качество фруктов по запаху или количеству листочков, отмечают эксперты.

Они порекомендовали выбирать мандарины по сорту и хранить их не больше четырёх недель при температуре от 3 до 8 градусов.