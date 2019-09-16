Однако, американские учёные развенчали это утверждение.

Группа специалистов, представляющих Службу сельскохозяйственных исследований и Калифорнийский университет в Дэвисе, провели научный эксперимент, в ходе которого доказали, что ответная реакция каждого человека на жирную пищу строго индивидуальна и, соответственно, её невозможно предугадать. Речь в данном случае идёт об иммунной системе человека. Для эксперимента исследователи пригласили двадцать добровольцев, которым предложили питаться едой, на тридцать восемь процентов состоящей из жира. Учёные фиксировали основные показатели ответной реакции организма сразу же после приёма пищи, далее через три и шесть часов после её употребления.

В ходе эксперимента выяснилось, что уровень лейкоцитов при потреблении жирной пищи у каждого человека повышался индивидуально. Причём в каждом случае этот процесс был уникальным – никаких общих признаков у испытуемых группа исследователей не обнаружила. Учёные провели также генетический анализ и выяснили, что пища с повышенным содержанием жира ведёт к изменениям активного существования тринадцати тысяч генов. Однако, и здесь исследователи говорят о том, что происходят эти процессы исключительно индивидуально.

Все вышеперечисленные результаты исследования американских учёных могут свидетельствовать о том, что в приёме пищи не существует единого понятия «здоровое питание». Точнее, не существует универсальных принципов в составлении ежедневного рациона – для каждого человека он должен подбираться индивидуально, заключили специалисты.