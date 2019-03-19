ИА «Ореанда-Новости» Экспертам из Ливерпульского университета Джона Мурса удалось определить, кем был таинственный серийный маньяк Джек Потрошитель. Об открытии сообщает издание Journal of Forensic Sciences.

Специалисты выяснили это, проведя молекулярный анализ ДНК, которое было обнаружено на платке убитой Потрошителем Кэтрин Эддоус.

Шаль была единственным вещественным доказательством в деле знаменитого серийного убийцы из Лондона.С помощью этого анализа учёные определили, что убийца обладал каштановыми волосами и карими глазами, такая характеристика сходится с описаниями очевидцев.

Ранее платок фигурировал также и в другом деле об убийстве. 30 сентября 1888 года Потрошитель зарезал женщину по имени Элизабет Страйд, её нашли с перерезанным горлом, однако на теле несчастной не было других повреждений, считалось, что Потрошителю кто-то помешал завершить начатое.

Когда специалисты сравнили результаты теста с данными, имеющимися в базе, они обнаружили, что следы крови на палатке указывают на польского эмигранта Аарона Космински.

Такая версия уже существовала ранее, В 2014 году доктор Яри Лухелайнен заявил, что он сумел получить ДНК потомков Кэтрин Эддоус и, якобы, данные анализа ДНК указали на поляка Аарона Космински.

​Имя Джека-Потрошитель дали маньяку, орудующему Уайтчепеле и других районах Лондона в 1888 году. Жертвами серийного убийцы становились проститутки из бедных кварталов, его убийства отличались особой жестокостью – вначале он перерезал своим жертвам горло, а затем вскрывал живот. Джеку-Потрошителю приписывают не менее шести злодеяний.

До сих пор не установлено был ли на самом деле один убийца, скрывавшийся под этим именем и рассылавший в редакции газет и даже в Скотленд-ярд письма, с приложенными к ним человеческими органами, или же многое из истории знаменитого маньяка выдумано репортёрами.