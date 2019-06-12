ИА «Ореанда-Новости» Диабет второго типа может возникнуть из-за несбалансированного питания, избытка витамина В12 в рационе, а также недостаточное употребление в пищу овощей. Об этом рассказали специалисты из Американского общества питания, результаты их исследований появились в издании Medicalxpress.

Развитие заболевания может спровоцировать малое количество растительной пищи, молочных продуктов и мяса в рационе

При этом учёные отмечают, что избыток в организме витамина В12 (говядина, баранина, лосось) повышает риск развития болезни, поэтому эксперты рекомендуют компенсировать его употребление витаминами В2 и В6, которые содержатся в кашах, орехах, гранатах и апельсинах.

Также, чтобы снизить риск заболевания, необходимо сбалансировать свой рацион питания. При правильном употреблении всех видов продуктов – растительных, мясных и молочных, риск развития диабета снижается на 60%.