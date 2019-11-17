ИА «Ореанда-Новости». Специалисты портала «Медикфорум» рассказали о первых симптомах рака.

Как сообщают эксперты, рак лёгкий редко сразу же сообщает о себе. Однако, как и большинство болезней, его можно предотвратить, быстро среагировав на самые начальные симптомы проявления болезней.

Самым основным признаком рака лёгких будут затруднённое дыхание и приступы кашля. Часто эти симптомы принимаются за простуду. Многие люди даже не идут в поликлинику с такой «несерьезной» болезнью как ОРВИ, однако это является ошибкой.

Также к симптомам можно отнести хрипоту, отёки зоны лица и шеи, частая одышка. Время от времени могут приходить приступы боли в груди при дыхании. Кроме того, признаком, как и в большинстве онкологических болезней, станет резкое снижение веса.

Иногда о раке лёгких сигнализируют необычные симптомы. Эмо могут быть боль в нижней части тела или остеопороз.