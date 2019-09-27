ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали о смертельных дозах ряда популярных продуктов, пишет издание «Актуальные новости».



Так, среди опасных продуктов числится вишня, а точнее её косточки, в которых есть опасный цианид. Врачи называют это вещество ядом, от его избытка человек может умереть.



Опасной признали даже воду. Смертельное количество для человека – шесть литров. При таком количестве клетки начинают набухать, что провоцирует головные боли, судороги и даже смерть.



Ещё один опасный продукт – кофе. Для ряда людей смертельной может оказаться доза не меньше 3 чашек напитка каждый час. Медики утверждают, что 70 чашек кофе могут убить человека, весом в 70 килограммов.