Таким образом, прогулка на час в быстром темпе поможет сжечь до 600 калорий. Эксперты рекомендовали гулять таким образом от 30 до 90 минут в день, чтобы снизить вес. При этом нужно следить за пульсом – он должен быть в пределах 70% от максимума.Медики напомнили, что для эффективного похудения нужно создать дефицит калорий. Так, нехватка 500 калорий в день на протяжении недели может лишить вас почти целого килограмма. Однако голодать не надо – нужно следить за свои рационом.