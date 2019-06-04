Первое правило – нужно менять фильтры, так как в них накапливается пыль и может возникнуть вредная микрофлора. Если вовремя не менять фильтр, человек будет дышать парами плесени, которые могут негативно повлиять на слизистую бронхов.Кроме того, нельзя сидеть прямо под кондиционером, иначе можно легко подхватить простуду. Эксперты рекомендуют делать так, чтобы створка кондиционера двигалась, тогда вероятность попасть под поток холодного воздуха будет минимальной.