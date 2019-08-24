Эксперты напомнили, что головная боль, которая часто бывает при похмелье, отличается, например, от мигрени. Поле употребления алкоголя голова болит из-за обезвоживания. Организм пытается вывести токсины и тратит много воды, недостаток которой и вызывает боль в висках.Чтобы не допустить похмелья, нужно плотно поесть и много пить жидкости до того, как начать употреблять спиртное. Если же похмелье уже наступило, то нужно восполнить недостаток жидкости в организме.