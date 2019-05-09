Так, сначала надо посмотреть на прозрачность воды - она будет мутной, если в ней есть патогены или ненужные химсоединения. Если в воде есть жёлтый осадок, то значит в ней содержится много железа, свинца или меди.Стоит обратить внимание и на запах воды - если он тухлый, то вода содержит много сероводорода. Запах рыбы возникает от значительного содержания бария в воде. Специалисты настаивают, что воду с такими признаками использовать для питья не стоит.