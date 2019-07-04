ИА «Ореанда-Новости» Из-за мутаций, по причине которых употребление кофе вызывает тревожность и панику, пить этот напиток не может каждый восьмой житель России. Об этом заявили учёные медико-генетического центра Genotek.

Ген ADORA2A, а точнее его определённые варианты, могут вызывать у человека чувство тревоги, таким людям желательно отказаться от употребления кофе. С учётом типа их метаболизма, лучше сократить количество употребляемого кофеина в день. По словам генетика Валерия Ильинского, для этого необходимо знать индивидуальные генетические особенности организма.