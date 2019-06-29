ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что линзы некоторым людям противопоказаны, пишет «mk.ru».



Так, лучше их не носить тем, у кого выраженным синдром сухого глаза или дистрофическое заболевание роговицы. Кроме того, линзы противопоказаны тем, кто страдает от иммунодефицита, инфекционных заболеваний.



Кстати, при неправильной обработке линз есть риск инфицирования глазной поверхности, так что нужно следовать инструкции пользования линзами ответственно.