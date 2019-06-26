26.06.2019, 17:17
Эксперты рассказали о главных причинах выпадения волос
ИА «Ореанда-Новости». Врачи назвали главные причины выпадения волос у женщин. Это может быть признаком серьёзных заболеваний.
Медики отмечают, что проблемой можно считать, когда на подушке остаются волосы или они выпадают при расчёсывании, а их количество больше, чем обычно.
Врачи рассказали, что выпадение может быть из-за сильного стресса или при резком похудении.
Для здоровья волос нужно придерживаться правильного питания. Отдавать предпочтение орехам, молочным продуктам и не запрещать себе мясо.
Кроме того, волосы могут выпадать из-за воды с повышенной минерализацией или с большой жёсткостью. Облысение также может быть следствием болезни щитовидной железы.
Медики отмечают, что проблемой можно считать, когда на подушке остаются волосы или они выпадают при расчёсывании, а их количество больше, чем обычно.
Врачи рассказали, что выпадение может быть из-за сильного стресса или при резком похудении.
Для здоровья волос нужно придерживаться правильного питания. Отдавать предпочтение орехам, молочным продуктам и не запрещать себе мясо.
Кроме того, волосы могут выпадать из-за воды с повышенной минерализацией или с большой жёсткостью. Облысение также может быть следствием болезни щитовидной железы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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