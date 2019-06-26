Медики отмечают, что проблемой можно считать, когда на подушке остаются волосы или они выпадают при расчёсывании, а их количество больше, чем обычно.Врачи рассказали, что выпадение может быть из-за сильного стресса или при резком похудении.Для здоровья волос нужно придерживаться правильного питания. Отдавать предпочтение орехам, молочным продуктам и не запрещать себе мясо.Кроме того, волосы могут выпадать из-за воды с повышенной минерализацией или с большой жёсткостью. Облысение также может быть следствием болезни щитовидной железы.