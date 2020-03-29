ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какой вред организму может нанести грейпфрут. Онлайн-газета SasaPost уточняет, что употребление грейпфрута в сочетании с приёмом лекарственных препаратов может привести к летальному исходу.

Сок грейпфрута содержит в себе активные вещества фуранокумарины, которые мешают контролировать концентрацию лекарств и токсинов в крови. Это может привести к тому, что действующие вещества медикаментов может накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Такая концентрация может стать причиной летального исхода.

Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов, среди которых статины, антиаритмические и обезболивающие препараты, лекарства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и противозачаточные таблетки.