. Эксперты выяснили, что с 1985 года число людей, спящих менее 6 часов, во всём мире увеличилось на 31%.

Учёные назвали главной причиной недосыпа гаджеты. Как утверждает директор по программам научно-исследовательского центра в Политехническом институте Ренсселера доктор Мариана Фигуэйро, синий свет от электронного экрана препятствует выработке мелатонина, который является «гормоном темноты». Именно мелатонин «сообщает», что наступила ночь, и человеку пора спать. Если же перед сном пользоваться гаджетами, то организм не может настроиться на сон. Перед сном лучше отдать предпочтение чтению книги, а телефон и компьютер необходимо отложить до утра.

Во втором случае на проблемы со сном может влиять неправильное питание, а конкретно переедание непосредственно перед отходом ко сну. Плотный ужин перед сном может спровоцировать кошмарные сны. Вечернюю трапезу лучше заменить чаепитием или лёгким приёмом пищи за два часа до сна.

Не дают выспаться также стрессы, накопленные в течение дня. Как отмечает шведский учёный Турбьёрн Окерстед, наиболее подвержены им женщины. Постоянный стресс может спровоцировать депрессию и заболевания сердца и сосудов. Избавится от негативных эмоций поможет расслабляющая ароматерапия.

Специалисты из Гарвардского университета доказали, что крепкому сну способствует правильный режим, которого стоит придерживаться ежедневно.

Ещё одной проблемой, мешающей уснуть, является алкоголь. Употребление алкогольных напитков перед сном нарушает циклы сна. Вечером лучше выпить чашку чая, а если всё же хочется бокал вина, то пить, его надо за два часа до отхода ко сну.

Ранее учёные из Гонконгского университета выяснили, что недосып и ночное бодрствование разрушает структуру ДНК. Специалисты выяснили, что работа в ночную смену может привести к появлению хронических заболеваний.