ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, какие закуски лучше не сочетать с игристыми винами.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие закуски не стоит сочетать с игристыми винами. Так, по словам Соломатиной, шампанское лучше не смешивать с грибами, квашеной капустой и любыми острыми и маринованными продуктами. Кроме того, следует отказаться от шпор и свиной рульки.

Директор школы сомелье также отметил, что не стоит закусывать игристые вина сыром или шоколадом. Он порекомендовал попробовать употреблять с шампанским и сладкими винами морепродукты.

Также диетолог посоветовала не подавать к сухим и кислым винам кислые фрукты и тяжёлые блюда, такие как жирное мясо и салаты, заправленные майонезом.