ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор дал рекомендации по правилам приёма антибиотиков.

Соответствующая публикация доступна на сайте ведомства.

Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, что частый приём антибиотиков наносит лишь вред организму. Неправильное их использование может вызвать у микробов устойчивость, что уменьшит эффективность препарата или сведёт её к нулю.

Наиболее частыми нарушениями, которые провоцируют привыкание, являются неоправданное назначение или неверное использование антибиотиков. По большей части врачи выписывают сильнодействующие препараты под лозунгом «на всякий случай», что приводит к бесконтрольному использованию.

Эксперты отмечают, что принимать антибиотики нужно только после назначения врача. Не стоит просить его об этом или приобретать в аптеках самостоятельно. Как подчеркивают специалисты, на то есть причины.

Из-за снижения эффективности антибиотиков, всё тяжелее лечатся серьёзные инфекционные заболевания, такие как пневмония, туберкулёз и другие.