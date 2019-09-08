Последние исследования доказали, что в большинстве случае смертельной угрозы от грязной обуви в помещении нет.

Профессор Университета Куиннипэк в американском штате Коннектикут Лайза Кочара заявляет, что бактерии, принесённые домой на подошвах обуви, не могут нанести ощутимого вреда взрослым людям. Исследование показало, что на полу общественного туалета таких вредоносных бактерий в разы больше, чем в квартирах и домах. На шести с половиной квадратных сантиметрах скапливается порядка двух миллионов болезнетворных бактерий. Лайза Кочара считает, что опасаться в помещениях надо не уличной обуви, а других предметов скопления бактерий. К ним относятся непросушенные губки для мытья посуды, в которых зачастую застревают частицы пищи, или компьютерная клавиатура. В случае, если члены семьи заводят, например, змей, черепах или лягушек, то они могут служит причиной возникновения сальмонеллеза. Что касается мест на открытом воздухе, то одним серьёзным источником болезнетворных бактерий может являться клавиатура банкоматов или рукоятки шлангов на автозаправочных станциях.

В целом, исследователи считают, что шанс занести с улицы на подошвах обуви вредные бактерии довольно низкий. То количество микроорганизмов, которое возможно занести в жилые дома, является крайне незначительным, чтобы человек смог серьёзно заразиться. Учёные даже настаивают на том, что бактерии полезны для людей – они стимулируют иммунную систему человека.