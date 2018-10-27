ИА «Ореанда-Новости» Главный исполнительный директор Элон Маск сказал, что твит, который стоил ему и компании 20 миллионов долларов в виде штрафов, ”стоил того". Элон Маск написал это сообщение на своей официальной странице в социальной сети, добавив, что он возьмёт перерыв в Твиттере “на несколько дней”.

В сентябре 47-летнего Маска обвинили в введении в заблуждение инвесторов твитами 7 августа. Маска сообщил, что он рассматривает возможность превращения корпорации Tesla в частную компанию и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции за 420 долларов. Твиты не имели под собой никаких оснований, и последующий рыночный хаос повредил инвесторам, утверждают регуляторы.

Tesla Inc и Элон Маск согласились заплатить $20 млн финансовым регуляторам, и миллиардер уйдет в отставку в качестве председателя компании, но останется в качестве генерального директора в рамках урегулирования.

Отказавшись от председательства в течение трёх лет, Маск будет иметь возможность сосредоточиться на некоторых из задач, стоящих перед компанией, в частности, привлечение финансирования для оплаты своих надвигающихся долгов. И меры управления, введенные S. E. C.: качественный мониторинг коммуникаций и постоянно действующий комитет независимых членов совета директоров для мониторинга раскрытия информации и исключения конфликта интересов — это именно то, что позволит компании предотвратить еще один социальный провал.

Лидерство Элона Маска имеет значение далеко за пределами Силиконовой долины. Тесла, под руководством Маска,была единственной самой значительной силой, побуждающей мировую автомобильную промышленность — и потребителей, которые покупают автомобили - серьезно относиться к перспективе будущего полностью электрического автомобиля. Никакая другая инициатива электромобилей - от Nissan Leaf и Chevrolet Volt и GM до новой волны роскошных электромобилей, выпускаемых немецкими автопроизводителями и новыми компаниями, финансируемыми китайскими миллиардерами, — не оказала влияния на воображение общественности, лояльность к бренду или успех продаж Tesla. Эти инициативы, возможно, даже не существовали бы вообще без примера Теслы.

В соответствии с Соглашением об урегулировании Тесла, независимый председатель должен быть назначен к 13 ноября.