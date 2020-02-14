ИА «Ореанда-Новости».План по очистке 35 тысяч килограммов мусора с Эвереста и пяти других гималайских вершин был сорван некоторыми ведущими альпинистами Непала.

Правительство заявляет, что армия будет использована для выполнения этой задачи, которая обойдется в 860 миллионов непальских рупий ($7,5 миллионов).

В прошлом году им удалось вывезти из региона около 10 тысяч килограммов отходов.

Шесть вершин - Эверест, Лхоцзе, Пумори, Амадаблам, Макалу и Дхаулагири - ежегодно привлекают альпинистов со всего мира, которые часто оставляют в горах баллоны с кислородом и газом для приготовления пищи, альпинистское снаряжение и другой мусор, такой как пищевые обертки, банки и бутылки.