ИА «Ореанда-Новости» . Четыре миллиарда евро инвестировал ЕС в исследования, призванные обеспечить устойчивое развитие экономики. Что предполагает освоение биоотраслей, в которых уже сегодня трудятся 18 миллионов человек. Годовой оборот сектора - 2 триллиона евро, сообщает Euronews.

Можно ли, к примеру, каждый год перерабатывать до 6,5 миллионов кубометров целлюлозы, не задействуя ни капли ископаемого топлива? Пример финского инновационного производства METSÄ FIBER доказал, что да. 240 грузовиков и 70 полностью вагонов - столько древесины поступает ежедневно на завод. Древесная масса идёт на изготовление целлюлозы: годовой объём производства конечного продукта - без малого полтора миллиона тонн. Ноу-хау этой производственной площадки - независимость от ископаемого топлива. Предприятие полностью самодостаточно, уточняет вице-президент Камилла Викстрём.

Вся система производства опирается на применение экологически чистых ингредиентов и минимальное потребление воды и энергии. Предприятие ищет инновационные пути использования целлюлозы как основы для целой линейки биопродуктов, а не только традиционных бумаги и картона. В финских лабораториях тщательно исследуют потенциал биоматериалов. Это позволит расширить линейку производимых продуктов; сегодня, к примеру, исследователи заняты разработкой трехслойного картона - основы будущей инновационной упаковки. Ещё одним важным шагом для снижения зависимости от ископаемого топлива станет оптимизация производства биоразлагаемого пластика. В результате такой технологии природные материалы превращаются в биоразлагаемую пленку, которую, в числе прочего, можно использовать для изготовления пакетов.

Завод оценил свои инвестиционные потребности в миллиард 200 миллионов евро. Руководство предприятия убеждено, что инновационные "зеленые" продукты помогут быстро окупить эти огромные инвестиции.