ИА «Ореанда-Новости» Российский путешественник Фёдор Конюхов решил совершить кругосветное путешествие на вёсельной лодке АКРОС. Об этом стало известно от главы экспедиционного штаба путешественника Оскара Конюхова.

По его словам, Конюхов отправился в путь 6 декабря в 20:08 по местному времени (10:08 мск) из новозеландского порта Данидин. Сейчас лодка путешественника идет через Тихий океан к мысу Горн, откуда и начнётся самый затяжной этап путешествия. Длина кругосветки составит более 5,5 тысяч морских миль (10,1 тыс. км).

Весь маршрут - порт Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили) - мыс Люин (Австралия) - порт Данидин - составит более 16 тысяч морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.

В случае успеха Фёдор Конюхов станет первым путешественником, который пересечёт воды всех трёх океанов, омывающих Антарктиду, и обогнёт мыс Горн на вёсельной лодке. Желающие смогут следить за ходом экспедиции на сайте путешественника.

Изначально старт путешествия был намечен на 19 ноября, однако, переносился несколько раз из-за непогоды.

66-летний Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Конюхов руководит собственной школой путешественников.

В 2019 и 2020 годах Конюхов планирует установить два мировых рекорда на воздушных шарах.