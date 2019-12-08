Разработкой занимались научные сотрудники из VTT Центра технических исследований Финляндии под руководством Ханнеса Орелма. Новая разновидность оптоволокна была создана из восстановленной целлюлозы, которая применялась и как основа оптического волокна, и как его покрытие.Применять её в телекоммуникациях не получится, так как показатели затухания света целлюлозного оптоволокна намного превышают необходимый показатель для обычного оптического волокна.







