08.12.2019, 23:16
Финские учёные разработали оптоволокно из целлюлозы
ИА «Ореанда-Новости». Финские учёные разработали оптоволокно из целлюлозы. Исследование было опубликовано в издании Cellulose.
Разработкой занимались научные сотрудники из VTT Центра технических исследований Финляндии под руководством Ханнеса Орелма. Новая разновидность оптоволокна была создана из восстановленной целлюлозы, которая применялась и как основа оптического волокна, и как его покрытие.
Следует отметить, что разработку можно использовать только для измерения влажности. Применять её в телекоммуникациях не получится, так как показатели затухания света целлюлозного оптоволокна намного превышают необходимый показатель для обычного оптического волокна.
Разработкой занимались научные сотрудники из VTT Центра технических исследований Финляндии под руководством Ханнеса Орелма. Новая разновидность оптоволокна была создана из восстановленной целлюлозы, которая применялась и как основа оптического волокна, и как его покрытие.
Следует отметить, что разработку можно использовать только для измерения влажности. Применять её в телекоммуникациях не получится, так как показатели затухания света целлюлозного оптоволокна намного превышают необходимый показатель для обычного оптического волокна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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