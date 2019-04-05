ИА «Ореанда-Новости» Франция намерена расширить использование искусственного интеллекта в своих вооружённых силах. Об этом рассказала глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли, её цитирует агентство AFP.

По словам министра, искусственный интеллект станет приоритетным направлением в национальной обороне страны. При этом Парли заверила, что Франция не отказывается от своих ценностей и международных обязательств.

Она утверждает, что вооружённому беспилотнику не будет доверена человеческая жизнь, так как решение «о жизни или смерти» непозволительно доверять машине, которая действует автоматически. Контролировать вооружённые силы по-прежнему будет человек.

Франция, по её словам, будет подходить к использованию искусственного интеллекта разумно, «роботов-убийц» во французской армии не будет. При министерстве обороны для решения всех вопросов, связанных с использованием роботизированных систем, будут создан комитет по этике, который будет принимать решения об использовании искусственного интеллекта в обороне.