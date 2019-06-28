ИА "Ореанда-Новости" Исследователи из Франции впервые создали в условиях лаборатории вещество под названием «металлический водород». Особенность этой материи заключается в том, что она является экзотическим веществом и содержится в толще газовых гигантских планет.

По информации, опубликованной в научном издании Science Alert, металлический водород способен обладать свойствами, присущими исключительно металлам, и становиться таким образом проводником. Для этого необходимо поместить вещество в экстремальные условия с использованием высокого давления.

Для своего исследования французские учёные использовали алмазную наковальню. С её помощью можно добиться давления в 600 миллиардов паскалей. Для того, чтобы газ обладал металлическими свойствами, достаточно давления в 425 миллиардов паскалей при температуре около минус двухсот градусов по Цельсию. При соблюдении этих условий вещество начинает поглощать инфракрасное излучение, минуя фазовый переход.

Новость была неоднозначно встречена представителями научного общества. Результаты работы французских исследователей были подвергнуты критике. Недоверие научного мира к этому заявлению связано с тем, что ранее уже были предприняты попытки создать металлический водород, и даже были опубликованы научные статьи об этом процессе. Так, к примеру, два года назад гарвардские учёные уже заявляли о том, что ими был создан металлический водород. Однако, все они не прошли проверку на прочность и оказались ложными. Часть исследователей не настроены так критически к результатам французских коллег. Они считают, что при повторении этого эксперимента другими научными коллективами, выводы французов могут оказаться правдивыми.











