19.03.2020, 16:20
ФСБ заказала у хакеров новое кибероружие, которое способно оставить без интернета всю Россию
ИА «Ореанда-Новости». Группа хакеров из Digital Revolution опубликовала архив документов, в которых говорится о заказе от Центра информационной безопасности ФСБ на разработку нового кибероружия.
Это оружие позволит атаковать все устройства от смартфонов до «умных» домов, объединяя их в сети и управляя ими. Этот инструмент позволит выключить интернет на несколько часов в целой стране.
Разработки, по предварительной экспертизе, начались в 2016 году после того, как в США была совершена кибератака на 70 крупных интернет-сервисов. Тогда свою работу приостановили на несколько часов Twitter, Amazon, Netflix и другие компании.
Это оружие позволит атаковать все устройства от смартфонов до «умных» домов, объединяя их в сети и управляя ими. Этот инструмент позволит выключить интернет на несколько часов в целой стране.
Разработки, по предварительной экспертизе, начались в 2016 году после того, как в США была совершена кибератака на 70 крупных интернет-сервисов. Тогда свою работу приостановили на несколько часов Twitter, Amazon, Netflix и другие компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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