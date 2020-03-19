Группа хакеров из Digital Revolution опубликовала архив документов, в которых говорится о заказе от Центра информационной безопасности ФСБ на разработку нового кибероружия.Этот инструмент позволит выключить интернет на несколько часов в целой стране.Разработки, по предварительной экспертизе, начались в 2016 году после того, как в США была совершена кибератака на 70 крупных интернет-сервисов. Тогда свою работу приостановили на несколько часов Twitter, Amazon, Netflix и другие компании.