Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Елена Павловская рассказала, что главная причина этого недуга – нарушение баланса энергии, пишут «Известия». Человек, по словам врача, больше получает калорий, чем тратит.Медик отмечает, что это прежде всего связано с образом жизни и огромный количеством вредных продуктов, которые сегодня есть на рынке. Кроме того, проблемы с лишним весом могут возникнуть и из-за наследственности. Врач отмечает, что некоторые дети с лишним весом рискуют и вовсе не избавиться от данной проблемы без вмешательства психотерапевта, поскольку иногда переедание свидетельствует о депрессии.Ещё одной причиной является недостаток сна – при недосыпе идёт замедление метаболизма.