ИА «Ореанда-Новости» . Житель Англии, купивший новый телефон Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем, обнаружил дефект при первой попытке согнуть устройство. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».

По сообщению англичанина в его аккаунте в Twitter, гибкий экран, сделанные компанией Samsung на основе гнущегося стекла, не выдержал первого тест-драйва и треснул.

Компания оперативно отреагировала на жалобу пользователя, забрала у него телефон с треснувшим экраном для проведения экспертизы и предоставила замену устройства за один день. Мужчина сообщил, что проблем с новым устройством пока что не возникло.