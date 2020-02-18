18.02.2020, 18:50
Гибкий телефон от Samsung треснул после первого сгибания
ИА «Ореанда-Новости».Житель Англии, купивший новый телефон Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем, обнаружил дефект при первой попытке согнуть устройство. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».
По сообщению англичанина в его аккаунте в Twitter, гибкий экран, сделанные компанией Samsung на основе гнущегося стекла, не выдержал первого тест-драйва и треснул.
Компания оперативно отреагировала на жалобу пользователя, забрала у него телефон с треснувшим экраном для проведения экспертизы и предоставила замену устройства за один день. Мужчина сообщил, что проблем с новым устройством пока что не возникло.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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