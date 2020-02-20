ИА «Ореанда-Новости». В Гидрометцентре предупредили о «махрово-красных» пяти днях.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что в ближайшие пять дней Россию ожидает «махрово-красная» погода. Красным цветом на метеокарте обозначены участки с наиболее высокой температурой.

Вильфанд отметил, что красный цвет будет везде. Исключение составляет район Чукотки.

Сегодня специалисты сообщили о том, что в Москве появились почки вербы, а также начали появляться первые подснежники.



Ранее в Гидрометцентре зафиксировали рекорд тепла, который был установлен в Москве. Температура составила плюс 4,7 градусов, тогда как предыдущий рекорд был установлен ещё в 1925 году и составил 3,7 градусов тепла.