ИА «Ореанда-Новости». Канадские исследователи выдвинули новую гипотезу по поводу того, для чего были нужны древним людям загадочные рисунки на перуанском плато Наска, видимые только с воздуха.

Археологи из университета Торонто (Канада) во главе с Питером Бикулисом (Peter Bikoulis) выдвинули гипотезу о том, что огромные рисунки на плато Наска (геоглифы) могли служить для вознесения молитв. Они сопоставили местоположение рисунков с сетью дорог, по которым передвигались древние люди, и предположили, что рисунки исполняли роль своеобразных часовен или храмов, перед которыми можно было попросить удачи в пути.

Странные фигуры размером в сотни метров были начерчены на поверхности плато Наска древними жителями. Целиком они видны только с высоты, поэтому их открыли лишь в ХХ веке, когда над плато стали пролетать самолёты. Не называется точная дата их возникновения, но учёным известно, что рисунки Наски появились ещё до инков, которые пришли сюда в XII веке. Сохранность геоглифов, состоящих из неглубоких канавок, обусловлена тем, что Наска - засушливое место, и дождей там почти не бывает.

Одни исследователи предполагали, что рисунки - астрономические инструменты, другие видели в них ритуальные изображения. Канадские археологи впервые обратили внимание на то, где именно находятся геоглифы. Составив детальные карты местности по результатам раскопок и с использованием снимков, полученных дронами, они идентифицировали пути, по которым пешие путники ходили много веков назад. Исследователи выяснили, что геоглифы располагались либо недалеко от крупных поселений, либо рядом с дорогами, а чаще всего - в точках важных входов и выходов ущелья Сиуас.

Учёные подтверждают свою гипотезу тем, что изображения, похожие на рисунки Наски, можно увидеть на ритуальных керамических сосудах и других религиозных артефактах, найденных рядом с геоглифами. Таким образом, загадочные гигантские символы на пересечении древних дорог могли быть «часовнями» для древних жителей плато, которые хотели безопасно добраться до пункта назначения.