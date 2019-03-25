ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации "Роскосмос" сообщил, что компания пока не обращалась в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела из-за появления в обшивке корабля "Союз МС-09" отверстия от сверла. На данный момент в «Роскосмосе» не определили, что именно произошло.

Напомним, утечка воздуха была зафиксирована в бытовом отсеке корабля 30 августа 2018 года. Ранее неоднократно сообщалось, что госкорпорация рассматривает две версии случившегося – брак при изготовлении корабля и намеренная порча кем-то в космосе.

Рогозин сообщил, что уголовное дело будет возбуждено, если будет написано заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Госкорпорация это сделает, когда поймёт, что на самом деле произошло. Экспертам «Роскосмоса» необходимо собрать основания для возбуждения уголовного дела.

11 декабря космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека, вскрыв обшивку ножом по металлу. Образцы передали на Землю.