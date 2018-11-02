ИА «Ореанда-Новости» Мировой океан теплеет намного быстрее, чем предрекали геологи. Исследователи из Принстонского университета озабочены: задача по сдерживанию увеличения средней температуры Земли кажется невозможной.

Парниковый эффект, возникший в результате деятельности человека, набирает обороты, которые сильно ускоряют приход катаклизма всемирного масштаба.



По всему Интернету пестрят фотографии разломов ледников и огромных айсбергов, отколовшихся от Антарктиды. Но даже несмотря на это, учёные предполагали, что воды Мирового океана будут поглощать только 90 % избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами. И ошиблись.

Ускоренное потепление океана грозит Земле большими катаклизмами. Наша планета уже несколько раз переживала изменение климата, и каждый раз количество погибших живых существ исчислялось даже не тысячами. Целые виды растительного и животного миров были истреблены.

Но чем же по-настоящему грозит нам столько скорое потепление океанских вод? Во-первых, таяние ледников. Это приведёт к увеличению уровня океана. Постепенно будут затоплены прибрежные зоны и острова, среди людей начнутся территориальные войны и голод.

Но до того, как катаклизм дойдёт до такого масштаба, начнутся бедствия несколько иного рода. Рыбы и другие обитатели морских глубин начнут мигрировать, что нанесёт ущерб экономикам некоторых стран. Уже зафиксировано, что место обитания рыб Paralichthys dentatus переместилось на 40 километров в сторону севера. Что и говорить про увеличение цунами и ураганов?

Самое страшное, что никто не знает, как остановить глобальное потепление, да и вообще - существует ли такая возможность.



Некоторые учёные предполагают, что человечество может оказаться невиновно в происходящем, аргументируя это тем, что вулканы выбрасывают в атмосферу намного больше углекислого газа. Но данные по этому поводу ещё не нашли точного подтверждения и имеют много противников.

Если же судить по фактическим данным, во всем мире температура постепенно падает. Во многих северных районах России жители отмечают небывало теплые зимы.