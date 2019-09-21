ИА «Ореанда-Новости» Газета Financial Times сообщила, что специалисты американской корпорации Google создали самый мощный в мире квантовый компьютер.

В публикации указывалось, что процессор нового компьютера выполнил расчёт за 3 минуты 20 секунд, в то время как считающееся самым мощным устройство Summit способно сделать это за 10 тысяч лет. В Google заявили, что они достигли «квантового превосходства», уточнив, однако, что разработанная ими система может выполнять лишь один-единственный расчёт, а значит, практическое применение квантовых компьютеров остаётся делом отдалённого будущего.