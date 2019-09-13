13.09.2019, 21:09
Huawei переводит свои ноутбуки на новую оперативную систему
ИА «Ореанда-Новости». Вследствие торговой войны между США и Китаем, компании цифровой техники Huawei не представляется возможным продолжать выпускать свои ноутбуки на операционной системе Windows.
Однако, так как санкции уже вступили в силу, а ноутбуки уже готовятся к выпуску, быстрый переход на операционную систему HarmonyOS невозможен, так как система все ещё находится в стадии тестирования и утверждения. И компания приняла решение, согласно которому ноутбуки будут переведены на оперативную систему под названием Linux.
Ноутбуки MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 сейчас поставляются в Китае с дистрибутивом Deepin Linux. Созданием последнего занимались преимущественно китайские специалисты.
Однако, так как санкции уже вступили в силу, а ноутбуки уже готовятся к выпуску, быстрый переход на операционную систему HarmonyOS невозможен, так как система все ещё находится в стадии тестирования и утверждения. И компания приняла решение, согласно которому ноутбуки будут переведены на оперативную систему под названием Linux.
Ноутбуки MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 сейчас поставляются в Китае с дистрибутивом Deepin Linux. Созданием последнего занимались преимущественно китайские специалисты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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