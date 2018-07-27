ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск - простой американский миллиардер, который, словно добрый волшебник, помогает мечтам многих сбыться. Особое внимание он уделил одной из главных мечт человечества – долететь до Марса. Но это лишь лет через десять. Дальше и вовсе шли сенсационные планы по наладке сообщения с планетой, её обустройство для жизни (для этого, правда, необходимо было бы осуществить термоядерную бомбардировку, которая растопила бы лёд, но это ведь такие мелочи, когда за дело берётся кумир креативной и амбициозной половины человечества, обладающий огромными денежными ресурсами).

Илон Маск стал живой легендой и живым воплощением мечты и богатства, надеждой многих людей, которые успели поверить в близость чуда. Он являет собой полное воплощение американской мечты. Выходец из Южной Африки, перебравшийся в Соединённые Штаты, снимавший на последние деньги ничтожный офис, где пахал по 20 часов в день, учредивший с нуля систему PayPal, основавший в дальнейшем несколько крупнейших сейчас компаний. И в каждом своём интервью обязательная ремарка – любая другая страна не дала бы ему таких возможностей, ни в одной другой стране он не мог бы и мечтать о таких головокружительных успехах. Естественно, его захлестнула волна всенародной любви и признания.

Несмотря на все скептические замечания учёных, амбициозный Илон Маск заявляет о планах перезапуска ракеты. Секрет его убедительности в том, что будущее он преподносит так, будто оно уже наступило и его можно в буквальном смысле пощупать, и что, конечно же, это самое будущее наступило именно благодаря ему.

Не восхищаться им трудно. К сорока трём годам он добился невиданных высот. Однако многие упускают несколько важных деталей. Например, переманивает Томаса Мюллера и его команду, экономя на этом астрономические суммы, или, пользуясь неизвестным покровительством, выигрывает дело, изначально повёрнутое не в его пользу. Нашумевшая Tesla Motors едва ли может считаться созданной Маском. Все концепции были придуманы её создателями в 2003 году, Маск лишь инвестировал в проект на этапе оконченной разработки, а потом обвинил создателей в неэффективности и уволил, присвоив себе компанию. Иск за клевету и нарушение условий контракта точно так же с треском провалился. Технология PayPal тоже не так проста. Ведь изначально Илон Маск разрабатывал конкурентную систему, а потом объединился с разработчиками. Однако за его категоричные выступления против PayPal его уволили из компании, но сохранил акции, на продажи которых в нужный момент и заработал львиную долю своего состояния.

Изворотливости и уму Маска можно позавидовать. Остаётся верить, что проекты его будущего принесут лишь пользу.