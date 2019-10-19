ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск оценил качество российского образования во время трансляции.

Илон Маск поучаствовал в краснодарском форуме «Дело за малым!». Сам он приехать не смог, однако вышел с участниками события на связь из США.

Он заметил, что образование в России даётся очень хорошее. Также, он сказал, что среди россиян много талантливых людей, и в нашей стране разрабатываются довольно интересные технологии.

Во время общения, один из жителей Краснодара поделился с создателем SpaceX своей операционной системой. По словам Алексея Игнатьева, она более простая и работает быстрее, чем те, что установлены на электромобилях Tesla на данный момент. Маск заявил, что он заинтересован в проекте краснодарца и готов обменяться контактами.

От приглашения приехать лично на следующий форум Илон Маск отказался, сославшись на занятость. Однако, он пожелал участникам удачи в дальнейших начинаниях.