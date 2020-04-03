ИА «Ореанда-Новости». Врач-иммунолог рассказал о ложных признаках COVID-19. Владимир Болибок заявил, что у склонных к ипохондрии людей во время пандемии может подняться температура, появиться кашель или боли в груди. Слова специалиста приводит портал News.ru.

По словам врача, длительные переживания действительно могут навредить организму и повлечь за собой некоторые заболевания. Так, стресс способен привести к повышенному выбросу гормонов коры надпочечников, что негативно сказывается на иммунной системе человека.

Болибок объяснил, что первобытным людям стресс помогал сохранить жизни. В таком состоянии было проще бороться с дикими животными. Но сегодняшний мир достаточно безопасен. Такой «подъём» человеку нужен редко, заключил специалист.