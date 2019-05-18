Отмечается, что миссии Aditya L1 и Xposat уже намечены. Остальные сейчас планируются. Xposat отправится в космос уже в 2020 году. Она будет изучать космическую радиацию. За ней, в 2021 году, отправится Aditya L1, чтобы изучить Солнце.Далее Индия планирует отправиться к соседним с Землей планетам: в 2022 году начнётся вторая миссия Индии Mars Orbiter Mission-2, в 2023 году индийский космический аппарат исследует Венеру. А в 2024 году отправится к Луне.