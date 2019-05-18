18.05.2019, 14:05
Индия собирается отправить в космос семь научных миссий
ИА «Ореанда-Новости». Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Отмечается, что миссии Aditya L1 и Xposat уже намечены. Остальные сейчас планируются. Xposat отправится в космос уже в 2020 году. Она будет изучать космическую радиацию. За ней, в 2021 году, отправится Aditya L1, чтобы изучить Солнце.
Далее Индия планирует отправиться к соседним с Землей планетам: в 2022 году начнётся вторая миссия Индии Mars Orbiter Mission-2, в 2023 году индийский космический аппарат исследует Венеру. А в 2024 году отправится к Луне.
Отмечается, что миссии Aditya L1 и Xposat уже намечены. Остальные сейчас планируются. Xposat отправится в космос уже в 2020 году. Она будет изучать космическую радиацию. За ней, в 2021 году, отправится Aditya L1, чтобы изучить Солнце.
Далее Индия планирует отправиться к соседним с Землей планетам: в 2022 году начнётся вторая миссия Индии Mars Orbiter Mission-2, в 2023 году индийский космический аппарат исследует Венеру. А в 2024 году отправится к Луне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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